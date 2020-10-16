Обострились разногласия "в верхах" между ЕС и Великобританией

Прошедший в Брюсселе Саммит Евросоюза был созван, чтобы утвердить соглашение о будущих отношениях с Соединённым королевством - но оно ещё не готово. Руководство ЕС опасается, что Великобритания дестабилизирует единый рынок, если останется в нём, или будет сильным конкурентом, снаружи.

Премьер-министр Великобритании посетовал на то, что друзья и партнёры с континента не уважают её независимость, и заявил, что переговоры пока прекратить:

«Если они фундаментально изменят свой подход, то мы будем более чем счастливы поговорить о практических аспектах таких, как социальные вопросы, автомобильные грузоперевозки и так далее, - сказал в Лондоне Борис Джонсон. - Но если не произойдет фундаментального изменения в подходе, то наши отношения будут такими же, как с Австралией».

Экономические отношения с Австралией основаны на правилах Всемирной торговой организации.

«Мы готовимся заключить более широкую сделку, но не любой ценой, - сказал президент Франции Эммануэль Макрон. - Мы также хотим, чтобы наш представитель продолжал переговоры в течение следующих двух недель, в том же духе. Мы хотим сделки, но понимаем, что для неё нужны усилия, особенно со стороны Соединённого Королевства ».

«Еще явно остаётся возможность для сделки, достигнут прогресс по целому ряду вопросов, - сказал премьер-министр Ирландии Микал Мартин. - Да, остаются некоторые нерешённые вопросы, такие как рыболовство, урегулирование споров и равные условия. Но любой объективный анализ покажет, что имеется основа для соглашения ».

На встрече в верхах обсуждался не только «брексит». Евросоюз подверг критике действия Турцию в Восточном Средиземноморье и пригрозил ввести против неё санкции в случае эскалации напряженности.

Председатель Совета ЕС выразил поддержку Греции и Кипру:

«У нас были короткие дебаты по ситуации, - сказал Шарль Мишель. - Но, конечно, день за днем, неделя за неделей, мы будем следить и внимательно наблюдать за ситуацией и за всеми различными игроками, особенно за странами-членами ЕС, которые находятся в этом регионе».

В хода Саммита вмешалась пандемия. Премьер-министр Финляндии Санна Марин был вынуждена в пятницу его покинуть после контакта с инфицированным человеком. Председатель Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен накануне по той же причине досрочно отправилась домой, а премьер-министр Польши вообще не приехал, потому что тоже оказался на карантине.

Уже поставлен попрос о возвращению к формату видеоконференции, но некоторые лидеры настаивают на встречах лицом к лицу - или маска к маске.