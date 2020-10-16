На Cаммите Евросоюза упомянуты Россия и Беларусь

На Cаммите Евросоюза упомянуты Россия и БеларусьКомментарии
Корреспондент Euronews Андрей Бекетов передаёт из Брюсселя:
"В четверг, первый день встречи в верхах Евросоюза, её участники много говорили о России. Были объявлены санкции по делу об отравлении Алексея Навального и санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина за его причастность, среди прочего, к поставкам оружия в Ливию.
Постоянное представительство России при ЕС заявило, что "решения о всех этих санкциях не основаны на реальных доказательствах, не выдерживают критики и находятся на грани абсурда. Эти шаги не останутся без ответа".
В пятницу внимание на Саммите перешло на другие темы. В итоговом документе Россия упомянута лишь в связи со сбитым 6 лет назад малайзийским "Боингом" рейса MH17. ЕС призвал Российскую Федерацию продолжить трехсторонние переговоры по этой теме с Австралией и Нидерландами.
На предыдущем саммите две недели назад в Брюсселе были согласованы санкции против Минска. Теперь Совет ЕС выразил солидарность с Литвой и Польшей в свете ответных мер со стороны Беларуси и осудил продолжающее насилие против мирных протестующих.