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Республика Беларусь

"Канада намерена и дальше поддерживать Тихановскую"

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 Марфа Васильева
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Светлана Тихановская и Франсуа-Филипп Шампань на встрече в Вильнюсе.
Светлана Тихановская и Франсуа-Филипп Шампань на встрече в Вильнюсе.   -   Авторское право  Mindaugas Kulbis/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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Канада и международное сообщество "намерены и дальше поддерживать Светлану Тихановскую, Координационный совет оппозиции и народ Беларуси". Об этом заявил в пятницу в Вильнюсе глава канадской дипломатии, встречаясь с экс-кандидатом в президенты Республики Беларусь.

"Первое, что мы сказали, и уже довольно давно, августовские президентские выборы были мошенническими. Их результаты не представляют свободную волю народа. Второе: мы не признаем господина Лукашенко законным лидером белорусского народа", - заявил Франсуа-Филипп Шампань по итогам встречи.

В пятницу Следственный комитет Беларуси объявил Светлану Тихановскую в межгосударственный розыск за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности. Правоохранительные органы России не имеют к ней претензий, а объявление ее в межгосударственный розыск в РФ связано с союзническими обязательствами, уточнил в свою очередь пресс-секретарь Владимира Путина.

Президент Литвы Гитанас Науседа на своей странице в "Твиттере" выразил надежду, что страны-члены Евросоюза проигнорируют объявление Тихановской в международный розыск. В понедельник встречу с бывшим кандидатом в президенты Беларуси намерена провести председатель нижней палаты швейцарского парламента (Национального совета) Изабель Море.

Между тем глава Комитета госбезопасности республики Иван Тертель предуредил, что "попытки дестабилизации ситуации" в Беларуси посредством провокации "могут быть предприняты в ближайшее время", а начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД республики Николай Карпенков заявил, что правоохранительные органы будут применять оружие для защиты граждан и правопорядка "гуманно".

В понедельник председатель нижней палаты швейцарского парламента (Национального совета) Изабель Море проведёт встречу с бывшим кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской.

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