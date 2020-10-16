Суд не поддержал комендантский час

Административный суд Берлина признал незаконным комендантский час, введённое сенатом – правительством этого города со статусом федеральной земли. Правила комендантского часа обязывают рестораны закрываться к 11 часам вечера и не открываться до 6 часов утра.

Эта мера была оспорена несколькими берлинскими ресторанами.

Суд пришёл к выводу, что введение комендантского часа было неоправданно: по статистике, рестораны не сыграли заметной роли в распространении инфекции, так как приняли необходимые санитарно-гигиенические меры.

Адвокаты, защищавшие позицию рестораторов на судебных слушаниях, отстаивали тезис, что закрытие ресторанов приведет к обратному результату - молодые люди будут собираться в местах, где эпидемиологические требования никто не соблюдает.

Решение административного суда, отменившее постановление берлинского сената, пока в законную силу не вступает, так как еще может быть оспорено в апелляционной инстанции.

За последнюю неделю в семи районах Берлина заразились 50 человек на каждые 100 тысяч жителей города.