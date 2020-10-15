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Россия

Убитые в Волгограде боевики планировали теракт у монумента "Родина-мать зовет!"

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 Мария Горковская
Скульптура "Родина-мать зовёт!"
Скульптура "Родина-мать зовёт!"   -   Авторское право  AP Photo/Dmitrii Rogulin
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В ходе спецоперации сотрудники ФСБ ликвидировали двух боевиков, готовивших теракты в Волгограде. Речь идет об участниках запрещенной в России террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад", выходцах из одой из стран Центрально-Азиатского региона. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ в четверг.

ФСБ РФ обнародовала видеозапись спецоперации. Боевиков попытались задержать ночью в лесу, где у них был оборудован тайник. В нем они, в частности, прятали огнестрельное оружие и взрывчатку, а также литературу религиозного характера. Боевики открыли по правоохранителям огонь и в результате были сами застреляны. Заведено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников УФСБ.

По данным российских спецслужб, экстремисты планировали нападения на здания органов власти и места проживания военных. Одной из предполагаемых мишеней исламистов был монумент "Родина-мать зовет!". Сообщается, что подготовку терактов координировали из Сирии.

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