В Бангкоке введено чрезвычайное положение

Полиция Таиланда разогнала в ночь на четверг многотысячную демонстрацию у Дома правительства в Бангкоке. Ее участники добивались отставки премьер-министра Праюта Чан-Очи. Формальным основанием для разгона протестующих стали ограничительные меры правительства, введённые в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. С 15 октября в Бангкоке запрещено собираться группами более пяти человек.

Антиправительственные протесты продолжаются в Таиланде с 18 июля. Митингующие призывают власти распустить парламент, изменить действующую конституцию и прекратить давление на критиков правительства. Особенное недовольство вызывает закон об оскорблении величества. Акция 14 октября, приуроченная к годовщине студенческих волнений 1973 г. , приведших к отставке тогдашнего премьер-министра, стала одной из самых массовых: на ней приняли участие около 20 тыс человек.

Несмотря на введение ограничительных мер оппозиционные активисты, главным образом студенты, планируют провести новую манифестацию. Власти заявили о намерении направить в центр города порядка двух тысяч полицейских. Доме правительства и парламенте страны замечены военные патрули.