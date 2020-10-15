В Карабахе продолжаются артиллерийские обстрелы

Обе стороны карабахского конфликта заявляют о том, что все линии фронта, несмотря на объявленное перемирие, сохраняется напряжённая обстановка и продолжаются артиллерийские обстрелы. При этом линия фронта остается неизменной: посёлок Гадрут, в районе которого происходили наиболее интенсивные бои, по-прежнему контролируется армией обороны Нагорного Карабаха.

У международных посредников озабоченность вызывает участие в конфликте Турции и протурецких боевиков из Сирии. Но официальный Баку отрицает их участие в боевых действиях.

«Турецкие F-16 здесь есть, – подтвердил президент Ильхам Алиев в интервью турецким журналистам. – Они прибыли сюда на учения и остались после этого и армянского нападения. Но они остаются на земле и не поднимаются в воздух. Ни один из них не принимал участие в боевых действиях».

Президент Ильхам Алиев вновь заявил в среду, что азербайджано-армянский конфликт невозможно решить без формального включения в переговорный процесс Турции.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь подчеркнул, что для Армении неприемлемо требование Баку о передаче территории Нагорного Карабаха под контроль Азербайджана: «За многие годы переговорный процесс по карабахскому вопросу достиг того, что, по сути, Азербайджан требует у армянского народа, у народа Карабаха, отказаться от своих прав».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы направить в зону конфликта для наблюдения за режимом прекращения огня своих военных наблюдателей, а впоследствии миротворцев. Но сделать это можно будет только с согласия двух сторон.