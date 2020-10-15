Российский сериал "Эпидемия" вошел в топ-100 портала IMDb

Российский сериал "Эпидемия" режиссера Павла Костомарова по мотивам книги Яны Вагнер "Вонгозеро" попал в рейтинг 100 самых популярных телевизионных шоу портала IMDb (Internet Movie Database). В него входят проекты, которые посетители веб-сайта - крупнейшей в мире базы данных о кинематографе - ищут, оценивают и обсуждают чаще всего. На фоне пандемии коронавируса история о том, как жители Москвы заразились загадочным смертельным респираторным вирусом, оказалась на пике популярности в десятках стран.

Показ сериала (английский вариант его названия ‒ To the lake) на Netflix стартовал 7 октября, а уже сегодня он занимает в рейтинге 72 место, поднявшись в кратчайшие сроки с 1406-го. Это единственный российский проект в "первой сотне" IMDb, отмечает пресс-служба "Газпром-медиа". Премьера проекта состоялась еще год назад на принадлежащей холдингу онлайн-платформе Premier.

В сентябре стало известно, что Netflix выкупил российский сериал за рекордные $1,5 млн. Он был переведен на 12 языков и сразу же попал в десятку самых популярных на сервисе. "Чертовски хорошим" шоу назвал Стивен Кинг, отдельно похваливший операторскую работуДавида Хайзникова.

Среди других проектов в топе IMDb "Игра престолов", "Друзья", "Симпсоны" и "Клан Сопрано".

Продюсер шоу, глава компании 1-2-3 Production Валерий Федорович заявил, что работа над вторым сезоном сериала уже ведется.