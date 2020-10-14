"Еще по одной": фильм о жизни

Датский кинорежиссер Томас Винтерберг — почетный гость фестиваля "Люмьер" в Лионе. Вместе с датским актером Мадсом Миккельсеном он представил свою последнюю работу — художественный драматический фильм "Еще по одной".

Винтерберг получил известность в конце 1990-х благодаря нашумевшей драме "Торжество" и сегодня он считается одним из самых авторитетных режиссеров в Европе.

В интервью телеканалу Euronews он объяснил название своей работы.

"В английском языке нет аналога слова "druk". В британском английском есть 250 тысяч слов , в датском — 50 тысяч, но у нас есть слов "druk". Это как в Гренландии — там есть 50 слов для обозначения снега. А в Дании есть много слов, обозначающих употребление алкоголя. Думаю, что слов "druk" похоже на запой, но с размахом", — говорит Томас Винтерберг.

В основе сюжета фильма — история о четверых друзьях, учителях средней школы, которые решили проверить влияние алкоголя на работоспособность, но эксперимент выходит из-под контроля. В этой картине тесно переплетаются комедия и трагедия.

"Спиртные напитки — это больше чем просто алкоголь. Этот фильм рассказывает о четверых мужчинах, которые упали духом, они пытаются заново устроить свою жизнь, они делают все возможное, чтобы вдохновение вернулось. Этот фильм рассказывает о жизни", — говорит Томас Винтерберг.

Фильм входил в программу Каннского фестиваля, который пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. Премьера "Ещё по одной" состоялась в сентябре на международном фестивале в Торонто. На большой экран в России фильм выходит в ноябре.