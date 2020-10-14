Евросоюз обеспокоен стратегией и действиями Турции

Растущее беспокойство Евросоюза вызывают последние действия Турции. Она снова направила исследовательское судно "Оруч Реис" в акваторию, которую Греция считает своей исключительной экономической зоной. А решение лидера турок-киприотов вновь открыть оставленный греками-киприотами город-призрак Вароша разозлило Никосию, столицу островного государства-члена ЕС. Анкара игнорирует призывы Брюсселя и Афин воздержаться от нагнетания напряженности.

Французский евродепутат считает, что стратегические амбиции Турции выходят далеко за пределы её соседних с ней стран и всего региона:

«Я надеюсь, не осталось больше нет государств-членов ЕС, которые думают, что всё это не имеет значения и не представляет опасности, - сказала Натали Луазо. - Турция наращивает военное присутствие в Восточном Средиземноморье, в Ливии, в Сирии, она причастна к событиям в Нагорном Карабахе. Чего еще мы ждем, чтобы послать сильный сигнал Турции? Я настоятельно призываю Европейский Совет отказаться от проявлений наивности, не вести себя пассивно, и своими действиями выразить солидарность с Грецией и Кипром. По действиями я подразумеваю ограничительные меры, санкции ".

Ранее в этом месяце ЕС уже пригрозил ввести санкции против в отношении Турции, если она не прекратит незаконное, по его мнению, бурение на газ и разведку энергоресурсов в Восточном Средиземноморье. Усиливая давление на Анкару, отменил свой запланированный визит в турецкую столицу министр иностранных дел Германии. Зато он посетил Афины и Никосию и призвал к диалогу:

«Мы хотим продолжать предпринимавшиеся нами в последние недели и месяцы попытки создать пространство для прямых переговоров, - сказал Хайко Маас. - Но для этого нам нужна атмосфера, характеризующаяся доверием и надежность. А события последних дней не создают этого в настоящий момент ».

Но что может остановить президента Реджепа Тайипа Эрдогана от реализации его агрессивной стратегии? На такой вопрос Euronews отвечает директор турецкой исследовательской программы Вашингтонского института:

«До тех пор, пока в инициативы по Восточному Средиземноморью не вовлечена Турцию, она будет и дальше противодействовать этим инициативам, - сказал Сонер Чагаптай. - Турция считает слабым звеном в ополчившемся на него Евросоюзе Грецию и Кипр. Но я думаю, что не ЕС, но НАТО может сыграть роль. Турция рассматривает НАТО скорее как главного арбитра и нейтральную платформу, ведь Турция и Греция являются членами альянса. Я думаю, что, на взгляд Турции, Евросоюз слишком находится под влиянием Франции и слишком много склоняется на сторону Афин и Никосии ".

Ранее Евросоюз предупредили Турцию, что санкции против неё могут согласованы в декабре, если она продолжит провокации против Греции и Кипра. Но последние шаги Анкары, видимо, заставят лидеров ЕС обсуждать их на брюссельском саммите в эту пятницу.