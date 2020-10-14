Евросоюз намерен создавать в Африке рабочие места и улучшать жизнь

Евросоюз пытается пересмотреть свои отношения с Африкой и воспринимать её уже не как получателя помощи, а как полноценного торгового партнёра. Создание рабочих мест - ключевой элемент этой новой стратегии, которая будет обсуждаться на саммите ЕС на текущей неделе.

«Нам необходимо инвестировать в африканские инфраструктуру, цифровизацию и образование, - сказала еврокомиссар по международному партнёрству Ютта Урпилайнен. - Это нужно, чтобы повысить уровень занятости".

Евросоюз является крупнейшим торговым партнёром Африки, но ему на пятки наступает в этом Китай.

С 2018 года ЕС выделил 4,6 млрд евро в виде гарантий для осуществления в Африке проектов с государственными и частными инвесторами. Это будет способствовать созданию к 2023 году 10 млн рабочих мест.

Помимо этих капиталовложений, социалистическая фракция Европейского парламента выступает за стрительство новых уз с африканскими странами на основе равноправия. Эта тема обсуждалась на мероприятии в рамках Недели Африки в ЕС. Их участники подчеркивали заинтересованность обеих сторон в повышении уровня жизни африканцев, которое уменьшит их стремление переселиться в Европу.

Иммигрант из Кот-д'Ивуара, который стал профсоюзным деятелем в Италии, считает важным выравнивание зарплат между на севере и на юге.

«Есть вопрос о дешевой рабочей силе, - сказал Абубакар Сумахоро. - Будь то европейские рабочие или рабочие с других континентов, - нельзя, чтобы они подвергались эксплуатации. Поэтому сегодня мы должны найти элементы, которые позволят избежать социального демпинга. А он существует, и это вызывает своего рода конфронтацию, конфликты между рабочими».

Лидер социалистов в Европарламенте призывает также к усилиям по сохранению окружающей среды, демократизациит и укреплению политической стабильности на африканском континенте:

«Нужно гарантировать движение вперед не только в плане торговли, но и в защите природных ресурсов, по сотрудничеству в отношении изменений климата, - сказала Иратче Гарсия. - Наши приоритеты в Европе должны быть такими же, как и в повестке дня с Африкой: равенство, верховенство права и демократия".

Разработке и осуществлению новой стратегии ЕС в отношении Африки немного помешала пандемия. Намеченный на октябрь саммит, на котором лидеры обоих континентов подтвердят свои обязательства, был отложен. Но Брюссель заявил, что коронавирусный кризис только усиливает необходимость для обех сторон поддерживать экономику и развивать сотрудничество друг с другом.