Компания Apple подключилась к гонке 5G

Американская компания Apple представила обновленную модель своего смартфона Iphone 12, который поддерживает формат связи пятого поколения — первый смартфон в линейке Apple, способный работать с этой технологией. По словам главы Apple Тима Кука, это начало новой технологической эры.

По оценкам аналитиков, рост продаж смартфонов с поддержкой стандарта 5G в этом году может составить 1300% . Крупнейшие рынки сбыта — США и Китай. Apple стремится занять место в этой сфере и делает ставку на продажи в преддверии новогодних праздников. Но из-за пандемии коронавируса запуск 5G откладывается.

Комментирует Тим Баджарин, аналитик Creative Strategies: "Apple — очень большая и известная компания, у нее много клиентов , поэтому спрос ускорит использование стандарта 5G. В краткосрочной перспективе проблема пока заключается в том, что сетей 5G еще очень мало в тех регионах США, где они доступны. Большинство сетей этого стандарта в США пока не развернуты полностью. В Европе и Азии их уже больше".

Новинка Apple представлена на фоне геополитической напряженности: Вашингтон обвиняет Пекин в том, что оборудование китайской компании Huawei используется для шпионских целей. В Китае эти обвинения отвергают. США оказывает давление на своих партнеров в ЕС, призывая их отказаться от сотрудничества с Huawei — крупнейшим мировым поставщиком телекоммуникационного оборудования.

В итоге операторы Orange и Proximus выбрали финскую компанию Nokia в качестве поставщика оборудования для сетей станадрта 5G в Бельгии. в июле Великобритания запретила Huawei создавать в стране сети 5G до 2027 года