ЕС получил право на ответные меры в торговом споре с США

Арбитраж Всемирной торговой организации поддержал позицию Евросоюза в коммерческом споре с США вокруг субсидирования корпорации Boeing. Брюссель получил разрешение принять ответные торговые меры в отношении американских товаров на сумму около 4 млрд долларов в год

Европейская комиссия выступила за достижение консенсуса на основе переговоров с Вашингтоном по данной проблеме. Заместитель председателя ЕК Валдис Домбровскис, временно выполняющий функции еврокомиссара по торговле отметил, что это позволит избежать болезненных контрмер.

Компания Airbus поддержала курс Европейского союза на ведение переговоров с США с целью урегулировать споры, возникшие в связи с субсидированием авиационной промышленности.

В прошлом году США доказали несоответствие правилам ВТО субсидирования в Евросоюзе компании Airbus и получили право на самой большую в истории ВТО сумма компенсации — около 7,5 млрд долларов в год.

В ЕС выражают надежду, что теперь США откажутся от наложенных в прошлом году тарифов на европейские товары.