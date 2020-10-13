В Польше обезвреживают пятитонную бомбу времен Второй мировой войны

Водолазы польского флота начали беспрецедентную операцию по обезвреживанию одной из крупнейших бомб Второй мировой войны. Взрывное устройство обнаружили в прошлом году на дне судоходного канала в городе Свиноуйсьце на Балтийском побережье.

Пятитонная бомба по прозвищу "Tallboy" ("Верзила") способна вызвать небольшое землетрясение. Королевские военно-воздушные силы Великобритании сбросили ее на эту территорию во время атаки на фашистский военный корабль в 1945 году.

Неразорвавшуюся бомбу нашли при рытье подъездной дороги к порту города Щецина на северо-западе Польши. Власти готовятся к масштабной операции по ее обезвреживанию, которая может продлиться до пяти дней. В понедельник были эвакуированы около 750 местных жителей. Кроме того, вокруг этой территории была создана 2,5-километровая зона безопасности, а все движение в порту приостановлено.

Людям предложили разместиться в местном спортзале. По сообщениям, некоторые из них отказались переезжать, посчитав, что "главной опасностью" для них станет риск заразиться COVID-19 в таких условиях.

Первая в мире

"Такое происходит впервые, - сказал AFP пресс-секретарь местного военно-морского подразделения Гжегож Левандовски. - Никто раньше не обезвреживал столь хорошо сохранившегося "Tallboy", находящегося под водой".

Длина бомбы - 6 метров, она содержит 2,4 тонны взрывчатки, что эквивалентно примерно 3,6 тоннам тротила. Власти исключили традиционный метод взрыва из опасений за местных жителей и инфраструктуру, поэтому они планируют прибегнуть к дефлаграции - сжиганию заряда взрывчатки при температуре ниже порога детонации.

"Первые два-три дня уйдут на подготовку: наши водолазы должны обойти бомбу, застрявшую в русле канала на глубине 12 метров, - сказал Левандовски. - Это очень деликатная операция. Малейшая вибрация может спровоцировать взрыв".

Водолазы Свиноуйсьце последние пять лет регулярно используют метод дефлаграции на маломощных бомбах, которых обнаруживают в окрестностях канала.

Свиноуйсьце считалось одной из важнейших баз немецкого военно-морского флота на Балтике во время обеих мировых войн. Во время Второй мировой войны эта территория была местом массированной бомбардировки. В апреле 1945 года британцы сбросили двенадцать "Tallboys" на находящийся здесь немецкий тяжелый крейсер "Лютцов".