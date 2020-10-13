Johnson & Johnson: "Испытания вакцины приостановлены"

Фармацевтическое отделение компании Johnson & Johnson приостановила 3-ю фазу испытаний вакцины от коронавируса из-за выявленной у одного из принимавших участие "необъяснимой", как говорят в Johnson & Johnson, "болезни" одного из участников.

Три недели назад сообщалось - и эта информация была также предоставлена Johnson & Johnson - что препарат оправдал ожидания, вызвав устойчивый, как было подчеркнуто, иммунный ответ на двух предыдущих этапах тестов.

Это не единственная вакцина, испытания которой приостанавливаются - медикамент британско-шведской фармкомпании AstraZeneca, в разработке которого участвовали специалисты из Оксфорда, тоже вызвал осложнения, у одного из волонтеров обнаружили нежелательное мышечное воспаление. Потом тесты были возобновлены.

В общей сложности сейчас на разных стадиях разработки находятся почти 300 вакцин, и к концу следующего года под эгидой ВОЗ планируется произвести как минимум два миллиарда индивидуальных доз препаратов от коронавируса.