Инициативе по защите прав этнических меньшинств в ЕС дан ход

По всему Евросоюзу от Испании до Румынии десятки миллионов людей живут на родине своих предков, но обособленно, будучи этническими меньшинствами. Основная часть населения не всегда относится с должным уважением к их языкам и культуре.

Лорант Винче – венгерский евродепутат из Румынии, где его община борется за сохранение национальной идентичности:

"ЕС должен сосредоточиться на повышении стандартов образования меньшинств, должен поощрять использование родного языка. Наряду с официальными языками, существует множество малых региональных языков, которые сегодня находятся в опасности. »

Для защиты прав этнических меньшинств использована так называемая "гражданская инициатива". Этот сравнительно новый инструмент заставляет Еврокомиссию поддержать какую-либо идею, за которую высказались как минимум миллион человек в семи странах. В данном случае собраны подписи 1,3 млн.

Следующим этапом для предложения по защите этнических меньшинства станут общественные слушания в Европарламенте в этот четверг.

Бывший евродепутат Ангелика Млинар из словенской общины, живущей на юге Австрии, хочет сохранить культурное разнообразие Европы:

«Словенский язык более или менее ограничен нашей семьёй и вашими друзьями, которые говорят по-словенски".

Она считает, что ЕС мог бы помочь ее общине, устранив географические ограничения цифрового аудиовизуального контента (геоблокировку). Бывший евродепутат поясняет эти термины:

«Когда я пересекаю границу, я теряю доступ к программам на моем родном языке. Под контентом имеется в виду не только развлечение, это, по сути, линия жизни, которая связывает меня с общиной посредством моего языка".

Политики и чиновники в Брюсселе с большой осторожностью относятся к требованиям меньшинств, памятуя о их борьбе с "большинствами". К примеру, каталонское движение за независимость не так давно привело к противостоянию между Барселоной и Мадридом и актам насилия.

Но авторы инициаторы Minority SafePack подчеркивают важность сотрудничества внутри стран. Образцом для подражания является для них Южный Тироль. В этом итальянском уголке австрийское меньшинство имеет свой собственный язык и систему образования.

«За последние 70 лет стало возможным развивать эту политику, - сказал представитель южнотирольской Даниэль Альфрейдер. - Для меньшинств у нас есть свои школы и тому подобное. Я называю Южный Тироль Маленькой Европой, где мы нашли мирный способ жить вместе».

Для дальнейшего продвижения инициативы о правах меньшинств её должны обсудить на саммите руководители 27 стран-членов ЕС. К ней относятся наиболее скептически Румыния и Испания, которые опасаются подъёма сепаратистских движений.