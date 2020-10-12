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кино

Оливер Стоун: "Использовать меня как свидетеля"

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Оливер Стоун: "Использовать меня как свидетеля"
Авторское право  Frédéric Ponsard
 Ирина Шелудкова
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Американский режиссер Оливер Стоун приехал во французский Лион, чтобы отдать дань уважения кинофестивалю "Люмьер".

Режиссер таких нашумевших фильмов как "Уолл-стрит, "Джон Кеннеди. Выстрелы в Далласе", "более поздних — "Сноуден", "Интервью с Путиным", сценарист картин "Лицо со шрамом" и "Полуночный экспресс", был трижды отмечен премией "Оскар".

"Вся моя жизнь тесно переплетается с кино, и в то же время она часть американской истории, потому что я снял много фильмов об американской истории". И я был там, на стыке важных временнЫх вех, в годы убийства Кеннеди и войны во Вьетнаме, которая стала следствием. И я видел многое как свидетель, и этот свидетель тогда изменился... Так что, да, моя жизнь перемешана с историей, так почему бы не использовать меня как свидетеля, мои возможности и способность смотреть... и видеть, и задавать вопросы... ну и критиковать тоже", — рассказал Оливер Стоун в интервью телеканалу Euronews.

Оливер Стоун посвятил свои недавно опубликованные мемуары "В погоне за светом" тому периоду своей жизни, с 1950-х по 1980-е годы, когда он кардинально изменил свои политические взгляды.

"Вы не найдете в книге то, о чем я думаю сейчас, потому что мои взгляды претерпели серьезные изменения с тех пор. В тот период мои взгляды были очень консервативны в политике, и даже пройдя войну во Вьетнаме, я оставался таким. Но я вернулся и был потрясен тем, что пережил, — это было жутко, и это заставило меня переосмыслить многое. Так что это и другие сделанные мной открытия способствовали большему понимаю своей страны, так что это позднее открытие", — говорит Оливер Стоун.

На фестивале зрители могут посмотреть отреставрированную копию фильма "Рожденный 4 июля" в обновленной версии. Знаменитый кинофорум в Лионе продлится до 18 октября.

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