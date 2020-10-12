Нагорный Карабах: новый виток напряженности

В понедельник главы внешнеполитических ведомств стран-членов ЕС на встрече предполагают обсудить конфликт в Нагорном Карабахе с учетом бесед в Москве глав МИД Армении и Азербайджана, по итогам которых было заключено соглашение о прекращении огня в гуманитарных целях.

В настоящий момент обе противостоящие стороны обвиняют друг друга в нарушении договоренностей.

Вот что заявил Хикмет Гаджиев, советник президента Азербайджана: "Это акт геноцида в отношении азербайджанцев, который был совершен армянскими политическими лидерами. Есть документ о прекращении огня и о перемирии в гуманитарных целях. На следующий же день армянские вооруженные силы совершают ракетную атаку в густонаселенном районе Гянджи. Это военное преступление. И это еще раз демонстрирует лицемерие армянской стороны".

Пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян опровергла заявление Баку об обстреле с территории Армении города Гянджа. Об этом сообщает РИА.

В Баку утверждают, что азербайджанским вооруженным силам удалось взять под контроль несколько населенных пунктов в южной части линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Утром 12 октября стало известно. что Сергей Лавров в тот же день проведет переговоры со своим коллегой из Армении Зограбом Мнацаканяном, который прибыл в российскую столицу с плановым рабочим визитом.