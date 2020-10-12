Евродепутаты и профсоюзы подозревают Amazon в слежке

Европейские профсоюзы заподозрили Amazon в слежке за собственным персоналом. На днях эта американская компания разместила объявление о двух вакансиях. Она искала специалистов по анализу разведданных, которым поручат отслеживать угрозы внутренней дисциплине, исходящие, в частности, от организаций трудящихся.

Секретерь объединения профсоюзов UNI EUROPА сообщил, что они попросили Еврокомиссию расследование деятельность Amazon:

«Нельзя, чтобы она шпионила за своими сотрудниками и другими частями нашего общества, - сказал Оливье Рётиг. - Пусть Еврокомиссия и европейские учреждения пристально посмотрят на Amazon и увидят, что именно эта кампания делает, и как мы можем это остановить. В Европе у нас обеспечиваются права на защиту данных и конфиденциальность, их необходимо соблюдать, а это значит, что мы должны провести расследование ".

Подозрения вызвали в объявлении Amazon два абзаца. Во-первых, от кандидатов требовалось свободной владение французским и испанским языками, Это позволяет предположить, что объектом слежки являются европейские рабочие или политики. Во-вторых, в качестве опасной деятельности, подлежащей наблюдению, называются политические инициативы, терроризм и организованный труд.

За разъяснениями группа из 37 депутатов Европарламента обратилась к основателю Amazon Джеффу Безосу.

"Меня изумило, что в одном предложении упоминалось наблюдение за политическими лидерами, рабочими и террористами, - сказала депутат из Франции Лейла Шайби. - То есть, на одну доску ставятся политические лидеры, террористы, профсоюзные деятели. С точки зрения компании это одно и то же ".

Аmazon уже удалила со своего сайта объявление о вакансиях. На вопрос Euronews, почему, она ответила, что в объявлении были неточно описаны роли специалистов, что оно было сделано по ошибке и с тех пор исправлено. Компания также заявила, что они не занимается шпионажем, а только пытается изучать среду, в которой она действует.

Профсоюзы и евродепутаты выразили также обеспокоенность нарушениями прав трудящихся в Amazon. Как утверждает организация «Институт открытых рынков», компания делает ставку на жёсткую дисциплину и требует от сотрудников сверхпродуктивности.

Лейла Шайби собирала жалобы и свидетельства уже несколько месяцев:

«Каждый раз мне говорили одно и то же, в частности, что Amazon создала свой профсоюз. - сказала французская левая, - Мы видим, что Amazon мешает созданию независимой коллективной организации трудящихся».

Кроме того, европейские профсоюзы недовольны господствующим положением американской транснациональной компании на рынке электронной торговли.

«Мы видим, как Amazon подталкивает к ситуации, когда никто не сможет платить справедливую заработную плату, потому что эта компания так конкурентоспособена и влиятельна, - заключил профеятель Оливье Рётиг. - Нам нужно остановить это».

Профсоюзы призывают Европейскую комиссию учесть всё это при разработке новых правил электронной торговли. Брюссель представит так называемый "Закон о цифровых услугах" в декабре.