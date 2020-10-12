Страны ЕС договорились о введении санкций против Лукашенко — AFP

Страны ЕС договорились о введении санкций против Александра Лукашенко из-за репрессий в отношении граждан. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает агентство AFP.

"Мы пришли к политическому соглашению с тем, чтобы расширить санкционный список. В него будет внесен президент Лукашенко", — заявили источники.

В середине сентября Европарламент принял резолюцию, подтвердив, что не признает переизбрание Александра Лукашенко на пост президента. В документе подчеркивается, что выборы в республике прошли "с вопиющими нарушениями всех международных стандартов".

23 сентября Лукашенко провел тайную инаугурацию. Вскоре ряд стран, в том числе Германия, Дания, Латвия, Канада, Нидерланды, Норвегия, США, Франция, заявили, что не признают его в качестве легитимного руководителя страны.