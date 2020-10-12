Европейский туризм попал в "реанимацию"

Представители туристического сектора ЕС крайне обеспокоены ограничительными мерами, введенными из-за ускорившихся темпов распространения коронавируса. Сфера туризма составляет порядка 10% ВВП Европейского союза и обеспечивает сообществу около 12% рабочих мест.

В понедельник премьер-министр Франции Жан Кастекс встретился с сотрудниками и владельцами ресторанов и гостиниц, которые рассказали главе кабинета о трудностях, с которыми им приходится сталкиваются.

Дидье Шене, председатель объединения GNI: "Обычно в это время в горах к лыжному сезону уже забронировано от 50% до 60% мест в отелях. На сегодняшний день показатель не приблизился даже к 10%. В горах есть гостиницы, где уже задумываются о том, чтобы не открываться. Речь идет не только о небольших горнолыжных курортах. Так что на самом деле мы, я хочу сказать ... мы в реанимации".

Еще до того как премьер Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о новых ограничительных мерах по борьбе с коронавирусом, представители британской индустрии гостеприимства сообщили, что пойдут в суд и будут требовать отмены местных локдаунов, которые приведут к закрытию пабов, клубов и ресторанов. В организации, отстаивающей интересы ночных заведений утверждают: нет никаких доказательств тому, что точки общепита способствуют распространению коронавируса.

Как и в других европейских странах, в Португалии растет число случаев заражений инфекцией. За минувшие сутки о положительном результате теста на коронавирус узнали еще 1249 человек. 14 скончались. Португальцы боятся заразиться, но, похоже, еще больше они обеспокоены возможностью национального карантина.

"Если наша экономика снова остановиться из-за очередного локдауна, это будет настоящей катастрофой". - сказал журналистам работающий менеджером Мигель Монтейро.

Сейчас в Португалии запрещено собираться группами более 10 человек, продавать спиртные напитки в торговых точках после восьми вечера, употреблять алкоголь на террасах ресторанов после 20:00, если клиент не заказывает блюда. Будут ли ужесточаться ограничительные меры станет известно в ближайшие дни.