В Бельгии отмечена резкая вспышка коронавирусной инфекции

За минувшие выходные дни корононавирус распространялся в Бельгии наибольшими темпами из всех стран Евросоюза. Смертность в ней от пандемии — самая высокая в ЕС. Ситуация особенно ухудшается в Валлонии и Брюсселе.

Как сообщил координатор борьбы с Covid-19, если такая тенденция сохранится в ближайщие дни, власти могут ужесточить карантинные меры:

"Все показатели продолжают расти, как во всех провинциях, так и по возрастным группам. Надо сказать, это довольно тревожно, – сказал Ив Ван Летем. - Наша первоочередная задача - замедлить распространения вируса. Только так мы убережём от переполнения больницы и спасём систему здравоохранения, которая имеет дело и с другими патологиями».

Количеству носителей Covid-19 на 100 тысяч жителей составило в Бельгии 364. Выше в Евросоюзе только в Чехии 433. Меньше теперь во Франции, Испании и Нидерландах.

Под данным амеркинского Института Джонса Хопкинса, всего инфицированных в Бельгии 162 тысяч. Для сравнения, в России 1 миллион 300 тысяч.

На прошлой неделе федеральное правительство ограничило время работы баров и кафе, запретило людям встречать более трех человек, помимо своих домочадцев, настоятельно рекомендовало уделённую работу. В Брюсселе алкогольные напитки подают за столом только в ресторанах.

В выходные министр здравоохранения предупредил о возможности введения национального локдауна.