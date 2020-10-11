Праздник кино в Лионе

12-й кинофестиваль имени Братьев Люмьер открылся в минувшую субботу во французском Лионе. Торжественная церемония прошла в большом концертном зале "Холл Тони Гарьне".

Фестиваль Люмьер, как его называют, - уникальное собыие, прослеживающее историю кино от истоков до наших дней. Несмотря на ограничения, действующие во Франции и в Европе в связи с пандемией коронавируса, на него съехалось множество гостей и участников - их число пришлось сократить до 1000 вместо обычных 5000, но все рады тому, что праздник всё-таки состоялся.

Датский актёр Мадс Миккельсен говорит:

"Мы живём в сумасшедшие времена: эти маски повсюду, и всё такое. И хорошо, что ещё есть места, где в открытую, физически, провдятся мероприятия. Это праздник: прийти в кинотеатр и почувствовать, что наше дело всё ещё живёт".

Датско-американский актёр, писатель и художник Вигго Мортенсен сам доехал в Лион на автомобиле из Испании:

"Нас пригласили в Канны, - говорит он, - но фестиваля не было. Так что, думаю, здесь сейчас проходят как бы маленькие Канны".

Итальянка Аличе Рорвахер - уже известное имя в мире кино. В 2011 она сняла по собственному сценарию свой первый полнометражный игровой фильм "Небесное тело", который получил на Каннском кинофестивале "Серебряную ленту" за режиссёрский дебют. А в 2014 на том же фестивале её фильм "Чудеса" получил Гран-при.

_"Я считаю, что кризис, связанный с Covid-19, продемонстрировал огромную разницу между коллективным видением и индивидуальным видением, _ - говорит Аличе. - _И сейчас, как никогда ранее, мы ощущаем потребность в коллективном видении вещей".

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Французский кинорежиссёр Ладжа Ли, чьим полнометражным дебютом в 2019 году стала лента "Отверженные", родом из Мали. Его фильм был отмечен призом жюри Каннского кинофестиваля.

"_Это мощный сигнал о том, что кино не умерло, кинотеатры все еще открыты, - делится впечатлениями режиссёр. - Мы должны без колебаний идти смотреть фильмы и поддерживать кино в этот трудный период, это важно!"

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Приехал в Лион и мэтр кинематографа, трижды оскароносный американский режиссёр Оливер Стоун. Он также радуется возможности смотреть фильмы на большом экране, в зале, заполненном зрителями.

"Нам нравится такое кино, это спектакль. Дома все по-другому, а здесь есть люди, которые реагируют вместе с вами в одно и то же время, вы разделяете их эмоции".

Лион считается родиной кинематографа: здесь жили и снимали первые в мире фильмы браться Луи и Огюст Люмьер. На фестивале проводятся показы картин, ставших классикой, и вручается премия "Люмьер" за вклад в развитие киноискусства.

Фредерик Понсар, Euronews:

"Фильмы и престижные гости будут сменять друг друга в течение недели. В программе также ретроспективы и эксклюзивные премьеры".