"Блексит" в поддержку Трампа

Новое движение "Блексит", зародившееся в США, организовало митинг у Белого дома в поддержку действующего президента Дональда Трампа.

Его основатели говорят, что хотят "освободить чернокожих избирателей от многолетней хватки Демократической партии", которая, по их словам, "обрекает афроамериканцев на социальное исключение".

We are responsible for our own actions! pic.twitter.com/AxVGOyODkb — BLEXIT America (@BLEXIT) October 8, 2020

В отличие от "Блэк лайвс меттер", "Блексит" принадлежит к консервативному крылу американской политики, а логотип длят него создал известный рэпер Канье Уэст, который поддерживал Дональда Трампа и во время прошлой предвыборной кампании. Многие манифестанты были в красных бейсболках с надписью MAGA (аббревиатурой лозунга Трампа - "Сделаем Америку снова великой").

Сам президент, появившийся на публике впервые после своего выздоровления , заявил:

"Чёрные и латиноамериканцы отвергают радикальных левых социалистов и принимают нашу политику за рабочие места, за рабочих,за полицию. Мы хотим закона и порядка, у нас должны быть закон и порядок".

Сторонники движения "Блексит" призывают афроамериканцев выходить из рядов Демократической партии и присоединяться к республиканцам. Они утверждают, что политика Дональда Трампа вносит реальные и позитивные изменения в жизнь чернокожих американцев по всей стране.