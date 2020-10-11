Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

США

"Блексит" в поддержку Трампа

Комментарии
 Кнарик Хачатрян
euronews_icons_loading
"Блексит" в поддержку Трампа
Авторское право  Alex Brandon/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
Размер текста Aa Aa

Новое движение "Блексит", зародившееся в США, организовало митинг у Белого дома в поддержку действующего президента Дональда Трампа.

Его основатели говорят, что хотят "освободить чернокожих избирателей от многолетней хватки Демократической партии", которая, по их словам, "обрекает афроамериканцев на социальное исключение".

В отличие от "Блэк лайвс меттер", "Блексит" принадлежит к консервативному крылу американской политики, а логотип длят него создал известный рэпер Канье Уэст, который поддерживал Дональда Трампа и во время прошлой предвыборной кампании. Многие манифестанты были в красных бейсболках с надписью MAGA (аббревиатурой лозунга Трампа - "Сделаем Америку снова великой").

Сам президент, появившийся на публике впервые после своего выздоровления , заявил:

"Чёрные и латиноамериканцы отвергают радикальных левых социалистов и принимают нашу политику за рабочие места, за рабочих,за полицию. Мы хотим закона и порядка, у нас должны быть закон и порядок".

Сторонники движения "Блексит" призывают афроамериканцев выходить из рядов Демократической партии и присоединяться к республиканцам. Они утверждают, что политика Дональда Трампа вносит реальные и позитивные изменения в жизнь чернокожих американцев по всей стране.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube