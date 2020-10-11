Вторая волна пандемии может стать масштабнее первой

Более 16 тысяч новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано за последние сутки во Франции. Это на 10 тысяч меньше, чем сутками ранее (почти 27 тысяч — новый рекорд для Франции). В общей сложности в стране было выявлено более 730 тысяч случаев инфицирования.

На этой неделе в список городов, где введен максимальный уровень тревоги, попали Лион, Лилль, Гренобль и Сент-Этьен. Ранее в число зон наивысшей опасности были включены Париж, Экс-Марсель и остров Гваделупа.

Рост числа заражений ускорился в Италии, где до недавнего времени ситуация была относительно спокойной. За последние сутки в стране выявлено почти 5,5 тысяч новых случаев. За время пандемии в Италии коронавирусом заразились около 350 тысяч человек.

Почти 13 тысяч новых случаев выявлено в воскресенье в Великобритании. Общее число заразившихся превысило отметку в 600 тысяч человек. Как ожидается, в понедельник премьер-министр Борис Джонсон может объявить о новых карантинных мерах, в частности, о временном закрытии ресторанов и пабов в некоторых городах Англии.