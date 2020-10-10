Трехсторонние переговоры по Нагорному Карабаху в Москве — попытка достичь консенсуса с целью прекращения вооруженного противостояния в зоне конфликта.

С учетом результатов встречи глав МИД, Армении и РФ министры иностранных дел 27 государств - членов Евросоюза обсудят ситуацию на заседании в понедельник 12 октября.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года. По неподтвержденным данным ООН, с концы сентября, когда конфликт обострился, в результате боевых действий погибли 53 мирных жителя.

На заседании Евразийского межправительственного совета премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов возобновить процесс урегулирования конфликта в соответствии с заявлениями Минской группы ОБСЕ.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью СМИ отметил, что посредничество группы за 28 лет ни к чему не привело. В обращении к нации он заявил, что дает Еревану "последний шанс" вернуться к переговорному формату.