Ереван и Баку встретятся в Москве

В азербайджанском городе Барда семьи и друзья простились с солдатами, погибшими в недавних боях с армянскими войсками. Баку не уточнил, сколько именно военных погибло. Но известно точно, что с начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе жертвами стали десятки мирных жителей с обеих сторон.

В четверг Азербайджан обвинил армянские войска в обстреле ряда населенных пунктов.

Накануне президент России Владимир Путин призвал стороны сесть за стол переговоров. Армения и Азербайджан подтвердили участие своих министров иностранных дел в консультациях в Москве в пятницу. Также стало известно, что одновременно в Москве продолжатся начавшиеся в Женеве переговоры по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе в рамках Минской группы ОБСЕ.

В четверг армянская сторона обвинила Баку в обстреле собора Святого Христа Всеспасителя в Шуши в Нагорном Карабахе. В результате ранения получили два российских военных корреспондента Юрий Котенок и Левон Арзанов. Обоих для дальнейшего лечения должны доставить в Армению.

Ереван назвал нападение на религиозную святыню со стороны Баку военным преступлением. Министерство обороны Азербайджана отвергает обвинения, заявляя, что его армия не нападает на исторические или религиозные памятники.