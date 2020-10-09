Президент Киргизии готов покинуть свой пост

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в обращении нации выразил готовность уйти с поста главы государства после того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности.

Свое заявление он мотивировал тем, что политическая ситуация в стране достигла критической точки, и для ее разрешения Жээнбеков готов к к компромиссам.

Беспорядки в Бишкеке начались на следующий день после парламентских выборов. Тысячи людей вышли на стихийные митинги протеста против их итогов.

Сутки спустя ЦИК вынужден был аннулировать результаты голосования.

В Киргизии создан Координационный совет оппозиции, куда вошли представители ведущих политических объединений, а парламентарии прежнего созыва утвердили Садыра Жапаров в качестве нового главы кабинета министров республики.