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Кыргызстан

Президент Киргизии готов покинуть свой пост

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 Елена Караева
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Протесты в Бишкеке привели к тяжелому политическому кризису в Киргизии
Протесты в Бишкеке привели к тяжелому политическому кризису в Киргизии   -   Авторское право  Vladimir Voronin/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в обращении нации выразил готовность уйти с поста главы государства после того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности.

Свое заявление он мотивировал тем, что политическая ситуация в стране достигла критической точки, и для ее разрешения Жээнбеков готов к к компромиссам.

Беспорядки в Бишкеке начались на следующий день после парламентских выборов. Тысячи людей вышли на стихийные митинги протеста против их итогов.

Сутки спустя ЦИК вынужден был аннулировать результаты голосования.

В Киргизии создан Координационный совет оппозиции, куда вошли представители ведущих политических объединений, а парламентарии прежнего созыва утвердили Садыра Жапаров в качестве нового главы кабинета министров республики.

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