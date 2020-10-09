Кино как жертва пандемии

Пандемия коронавирусной инфекции отменила или отложила производство ранее запланированных и ожидаемых зрителем фильмов, вынуждая компании изменить план выхода картин на экран. Закрытие кинотеатров еще больше усугубило ситуацию в киноиндустрии. Британская сеть кинопроката Cineworld объявила в понедельник, что кинотеатры закрывают свои двери в Соединенном королевстве и США.

Американские кинотеатр, в свою очередь, дружно следуют нормам CinemaSafe — безопасного кино, которое предусматривает по требованиям эпидемиологов введения дополнительных защитных мер для зрителей, но это помогает мало, так как число желающих посмотреть фильм на широком экране остается очень низким.

В Италии кинематографисты не сдаются и намерены провести, как и намечено, Римский кинофестиваль с 15 по 25 октября, в то время когда многие мировые кинофорумы такого формата отменены из-за пандемии.

"Наша абсолютная цель — протянуть руку кинематографу, потому что кино — это искусство, - говорит президент ассоциации "Кино для Рима" Лаура Делли Колли. — В то же время кино — это и крупная индустрия, пострадавшая из-за нынешней ситуации. Я верю в то, что сегодня быть здесь — чрезвычайно важно, это следование нашим ценностям".

Откроет фестиваль в Риме новый анимационный фильм компании Pixar "Душа". Правда, вместо премьеры на канале Disney+ на Рождество, зрители смогут увидеть наиболее значимую диснеевскую премьеру этой осени прямо сразу на стриминговых сервисах.

Вот такое кино в эпоху пандемии, когда индустрии и зрителям приходится приспосабливаться к новой реальности.