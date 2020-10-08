ВТО впервые возглавит женщина

Всемирную торговую организацию впервые возглавит женщина. Одна из кандидаток — Ю Мён Хи, министр торговли Южной Кореи.

Конкуренцию ей составит министр финансов Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала. Ранее она занимал пост министра иностранных дел, а также работала в должности управляющего директора Всемирного банка.

"Обе женщины, прошедшие в финальный раунд, высоко квалифицированы. С этим согласны все. Они произвели на нас впечатление с самого начала. Это люди с большим опытом в решении таких сложных вопросов", — заявил пресс-секретарь организации Кит Роквелл.

С 2013 года пост главы ВТО занимал бразилец Роберту Азеведу. Но в мае он сообщил, что покинет должность на год раньше положенного срока. Его последним рабочим днем в ВТО стало 31 августа. Как объяснил сам Азеведу, это решение он принял по семейным обстоятельствам.