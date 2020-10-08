Рязанская область: в результате взрывов боеприпасов есть пострадавшие

Cпециалисты российского оборонного ведомства провели наземную разведку территории склада боеприпасов в Рязанской области. Там в среду днем в воинской части вспыхнул пожар, в результате которого начались взрывы. Их интенсивность, по словам экспертов, снизилась. Из населенных пунктов были эвакуированы свыше 2 тысяч человек.

Николай Любимов, губернатор Рязанской области, сообщил, что "ситуация по-прежнему сложная. Пока неясно, сколько времени будут продолжаться взрывы. Но, тем не менее, все, что касается эвакуации населения и безопасности людей, все взято под контроль".

ТАСС в экстренных службах сообщили, что число пострадавших увеличилось до 13 человек.

В то же время руководитель территориального центра медицины катастроф области Сергей Кузьминов заявил, что госпитализированы были шестеро; позднее пришли сведения, что двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Со своей стороны в минобороны России говорят, что ликвидация последствий случившегося возможна только после проведения детальной рекогносцировки на местности. Ведомство намерено приступить к выполнению этой задачи уже в течение сегодняшнего дня.

В качестве предварительной причины пожара названа загоревшаяся у технических помещений военной части трава, возбуждено уголовное дело. В регионе действует режим ЧС