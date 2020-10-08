Четвертая, упомянутая в завещании, но первая - с точки зрения иерархии наград в изящной словесности - премия по литературе, по мысли Альфред Нобеля, должна присуждаться "создавшему наиболее значительное произведение идеалистической направленности".

Разумеется, понимание идеализма за более, чем век, существования награды изменилось, но иногда выбор Нобелевского комитета вызывает полемику.

Это было и когда лауреатом назвали Боба Дилана, и когда премию вручили Светлане Алексиевич.

Три года назад скандал возник уже в кругу тех, кто определяет писателя-нобелиата.

Он оказался столь мощным, что во избежании потери лица и сохранения коллективной репутации премию решено было не присуждать вовсе.

Это произошло впервые за 70 лет.

Меры предосторожности своего назначения не выполнили - даже разделив награду между польской поэтессой Ольгой Токарчук и австрийским прозаиком Петером Хандке, комитет не избежал критики.

Выяснилось, что во время конфликта в бывшей Югославии Хандке, как сочла пресса, поддерживал сербов и их лидера Слободана Милошевича.

Критики методологии отбора и утверждения кандидатов указывают, что поскольку премия существует в западной историко-культурной традиции, то в основном ее получают писатели из Европы и США. Количество писателей-лауреатов из Азии, где существует многовековая, даже тысячелетняя литературная традиция, и тем более из Африки пренебрежимо мало, говорят они.

Отмечается и небольшое число авторов-женщин, удостоенных награды.

Первой писательницей-лауреаткой стала шведка Сельма Лагерлёф.

Польке Ольге Токарчук премия была вручена год назад.

В каждом конкретном случае Нобелевский комитет отмечает наиболее выдающиеся черты творчества того, кого называет лауреатом, но в этом списке достоинств неизменно присутствуют слова об идеалах и о гуманизме, без них, как полагал Альфред Нобель, книга становится лишь набором фраз.