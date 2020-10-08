Евросоюз разработал план интеграции и равноправия цыган

Руководство Евросоюза признаёт, что цыгане в его странах живут вне общества. Местное население зачастую относится к ним предвзято. Большинство европейских рома не имеют полного доступа к образованию из-за бедности, социальной изоляции и расизма. В результате их перспективы на будущее с раннего возраста серьезно подорваны.

41% этих людей подвергались дискриминации за последние 5 лет. 85% цыганских детей рискуют оказаться неимущими, по сравнению с 20% среднестатистических детей.

62% молодых цыган (10% по ЕС) не получают образования или профессиональной подготовки и не работают.

Брюссель разработал 10-летний план по вовлечению 10-миллионной общины рома в общественную жизнь и борьбы с негативными стереотипами, которые осложняют ей жизнь.

«Наша цель - добиться равенства, - сказала еврокомиссар по обеспечению равенства Хелена Далли. – Эти общины и общество в целом должны сближаться, интегрироваться, чтобы в конечном итоге стать равными. Но есть очень серьезные проблемы. Например, в реальности менее 50% рома трудоустроены. Возникает порочный круг. Многие не посылают свои детей в школу, или в школах происходит сегрегация детей».

В прошлом Еврокомиссия пыталась поддерживать цыганские общины деньгами, но этого не делали местные власти, опасаясь негативной реакции своих избирателей.

«Осуществление такой политики проблематично, - говорит представитель Открытого общества рома Зелийко Йованович. – У некоторых правительств не хватает политической воли, чтобы на деле выполнять взятые на себя обязательства. Они опасаются, что, если сделают нечто позитивное для цыган, то на следующих выборах потеряют голоса».

Несколько этнических цыган избраны в Европейский парламент, где они представляют свои страны. Зелёный депутат из Германии призывает организовать систему наблюдения за поступлением средств из фондов ЕС и их распределением:

"Коррупция - одна из самых больших наших проблем, - говорит Ромео Франц. Мы можем бороться с коррупцией только с помощью мониторинга. Тогда мы сможем увидеть, откуда и куда идут деньги. Это было большой проблемой в прошлом, когда лишь небольшая часть денег поступала людям, которые в них нуждались. А остальные деньги расхищались».

Брюссель уверяет, что теперь контроль строже. Еврокомиссия будет внимательно наблюдать и за тем, как каждая страна поддерживает цыганские общины.