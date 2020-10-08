Обсуждение Миграционного пакта ЕС выявило разногласия

Еврокомиссия впервые представила на политическое обсуждение стран-членов ЕС новый Миграционный пакт. Его уже обсудили на своей встрече министры иностранных дел.

Главным камнем преткновения остаётся обязательное расселение по всему ЕС беженцев, которые прибывают, в основном, в средиземноморские порты. Принимать их отказываются Польша, Венгрия и Австрия.

Теперь этим странам предлагаются две альтернативы: вносить существенный вклад в общую деятельность, связанную с беженцами и мигрантами, или за свой счёт репатриировать лиц, которым отказано в предоставлении убежища.

«Мы вложили в это предложение большой гуманитарный смысл, - сказала еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон. - Мы выступаем в защиту права на подачу заявления на убежище, против применения силы на границах, за проведение поисково-спасательных работ. Эти люди должны быть доставлены на европейскую землю благодаря твердой и обязательной европейской солидарности "

Но представитель организация помощи беженцев Migration and Asylum Program возмущена тем, что их интересы не ставятся на первое место:

«Ясно, что пакт прежде всего направлен на восстановление доверия между странами-членами, - сказала Сара Презитани. – Он не называет приоритетом права беженцев и мигрантов».

Однако либеральный евродепутат из Испании считает главным делить между странами ЕС бремя миграционного кризиса:

«Мы приветствуем это предложение, оно давно назрело, - сказал Хуан Фернандо Лопес Агилар. – Его обещала Урсула фон дер Ляйен, занимая пост главы Еврокомиссии. Мы его ждали, несмотря на пандемию. Но мы хотим большего. Мы будем повышать стандарты. Нам нужна обязательная солидарность и разделение ответственности.

В конце четверга Йоханнсон сказала на пресс-конференции, что ни одна страна не довольна полностью Миграционным пактом, но ни одна страна и не отвергает его полностью. Еврокомиссар заключила, что переговоры будут долгими.