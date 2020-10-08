Бельгийцам сокращают круг общения и не дают пить вне дома

В Брюсселе становится негде выпить пива – кроме, как в ресторане с едой или дома. Расположенный в двух шагах от учреждений Евросоюза "Beers Banks", как и сотни других баров и пабов бельгийской столицы, вынужден запереть свои двери самое меньшее на месяц.

С утра четверга потребление алкоголя запрещено в общественных местах и на улицах. Местные власти убеждают людей общаться с максимум тремя людьми, помимо своих домочадцев.

Это осложняет работу и жизнь владельца "Пивных банков", для кого этот год был и так предельно трудным. Бар уже приходилось закрывать.

«Снова открываться было очень сложно, а теперь мы просто не знаем, что делать, - говорит Гаро. - Мы не знаем, продлится ли это один или два месяца. У нас нет выбора, мы должны слушать, что нам говорят власти».

Федеральное правительство усилило и расширило карантинные меры в связи с ускорившимся распространением коронавируса. За последнюю неделю было инфицировано в среднем 2500 людей в день, что на 64% выше, чем в предыдущую неделю. Госпитализирована тысяча пациентов, что почти на 100 больше, чем накануне. Всего умерло от Covid-19 10 тысяч человек.

Клиенты бара "Beers Banks" по-разному относятся к ужесточению режима:

«Я не уверен, что это нужно. Мы и так , индивидуально можем быть немного осторожнее».

«Если вы посмотрите на количество заражений, то оно выше, чем на самом высоком уровне во время полного локдауна. Это страшно».

«Думаю, на самом деле это правильно, потому что позволяет искоренить вирус. Но конечно, жалко бизнес».