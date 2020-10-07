Тихановская объявлена в розыск в России

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск на территории России. Об этом следует из базы данных МВД России.

По словам источников ТАСС и "Интерфакс", внесение Тихановской в базу розыска МВД России — технический аспект взаимодействия Союзных государств. В розыск экс-кандидат была объявлена в Беларуси, но он также будет осуществляться и в России, так как речь идет о межгосударственном розыске в рамках соответствующего договора, заключенного между двумя странами.

"В рамках взаимодействия между Союзными государствами информация о розыске Тихановской размещается в общей базе", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что уголовное дело российскими правоохранительными органами против белорусской оппозиционерки не возбуждалось.

Источники информагентств также подтвердили, что Тихановская не находится в международном розыске.

Согласно базе данных МВД России, гражданка Светлана Георгиевна Тихановская 1982 года рождения "разыскивается по статье УК". При этом, по какой именно статье Тихановская объявлена в розыск, МВД не уточняет.