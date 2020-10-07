ЕС встревожен видами турок на покинутую греками Варошу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава правительства оккупированного турками Северного Кипра Эрсин Татар объявили, что в четверг снова будет открыт прибрежный район Вароша.

Этот южный пригород Фамагусты был покинут греками, обнесён забором и заброшен с тех пор, как турецкая армия вторглась на север Кипра после государственного переворота в 1974 году.

Резолюция ООН от 1984 г. призывает к передаче Вароши под контроль ООН и запрещает любые попытки заселить её кем-либо, кроме её жителей.

Брюссель заявил, что действия Анкары могут осложнить усилия по возобновлению переговоров об урегулировании на Кипре, о которых объявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

«Мяч на стороне Турции. Она должна показать, что также заинтересована в этом конструктивном диалоге, - сказал пресс-секретарь Еврокомиссии Петер Стано. - Но если мы не увидим никаких искренних усилий по позитивному взаимодействию, если мы увидим продолжение односторонних действий и провокаций, то мы будем готовы обсудить другие варианты, такие, как ограничительные меры. А так мы предложили позитивную повестку дня поиска точек пересечения ЕС с Турцией ».

На днях, в ответ на требования ЕС, Турция отвела один из своих кораблей из исключительной экономической зоны Кипра. Она обещает, что Вароша может стать процветаюшим курортом, а порт Фамагуста откроется для международной торговли.

Заседающий в Европарламенте турок-киприот утверждает, что тем самым Эрдоган пытается повлиять на местные выборы, которые состоятся 11 и 18 октября, с целью заблокировать усилия по воссоединению острова:

"Это недопустимое вмешательство Турции в избирательную кампанию турок-киприотов, и конечно же, это недопустимое нарушение резолюции ООН по Вароше, - сказал Ниязи Кизилюрек. - Турция поддерживает кандидата, который не хочет федерального урегулирования. Этим Турция фактически намекает на то, чего она хочет, когда начнутся переговоры».

Правительство Республики Кипр пожаловалось на эти действия Турции в Совет Безопасности ООН. Президент страны-члена ЕС проинформирует своих коллег о последних событиях на острове и вокруг него на следующем Саммите 15 октября.