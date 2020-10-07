Евросоюз готовит закон о климатической нейтральности

Наводнения, лесные пожары, таяние ледников: экстремальные погодные явления наносят всё больше ущерба во всём мире. Для европейцев климатические изменения могут обернуться потерей домов, работы, жизни.

С учётом этого, Брюссель предлагает принять первый в своём роде закон, цель которого - сделать необратимым достижение климатической нейтральности - то есть сведение к нулю разницы между выбросами вызывающих парниковый эффект газов и их поглощением.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сравнила это по важности с высадкой человека на Луну.

Закон, предложенный в марте 2020 года в рамках «Зелёного» соглашения стран-членов ЕС, содержит программу жёстких мер по достиждению климатической нейтральности к 2050 года. К сентябрю 2023 года и каждые пять лет Еврокомиссия будет проверять, как идёт к этой цели каждая страна.

На данный момент предполагается сократить выбросы парниковых газов на 55% к 2030 году по сравнению с уровнями 1990 года. Европарламент призвал поднять эту планку до 60%.

Однако эти планы наталкиваются на сопротивение правительства Польши, чьё хозяйство сильно зависит от добычи и сжигания угля. Варшава может согласиться, если Брюссель компенсирует ей ущерб.

Но может ли сокращение выбросов способствовать экономическому росту? Исполнительный вице-председатель Еврокомиссии считает, что да:

«Те, кто отрицают изменение климата, кто хочет сказать, мол, ради климатической устойчивости нам всем пришлось бы жить в пещерах, жуя траву, - те должны понимать, что такие опасения никуда нас не приведут, - сказал Франс Тиммерманс. - На самом деле можно сохранить высокий уровень благополучия и при этом больше не портить Землю так, как будто у нас есть в запасе ещё две планеты. Чем дольше мы будем бездействовать, тем будет труднее".

С 1990 года выбросы углекислого газа в ЕС сократились на 24%. За тот же период экономика выросла на 61%. Но для того, чтобы достичь нулевого уровня выбросов, ЕС должен будет сокращать их на 107 млн тонн в год.

Но не все уверены в том, что таких климатических действий Европы будет достаточно выполнения задач Парижского соглашения. Они направлено на ограничение глобального потепления полутора градусами по Цельсию.

«Когда ЕС представляет этот климатический закон и нетто-ноль к 2050 году, он косвенно признаёт, что сдаётся, отказывается от Парижского соглашения, - сказала климатический активист Грета Тунберг. - Вы отказываетесь от своих обещаний сделать всё возможное, чтобы обеспечить безопасное будущее для своих собственных детей".

Но для выполнения поставленных целей Евросоюзу потребуется потратить огромные деньги, прекратить использование ископаемого топлива, измененить потребительские привычки населения и уговорить на это каждую страну ЕС.