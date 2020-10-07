Спасение европейской экономики

Испанское правительство представило масштабный план спасения экономики, пострадавшей из-за пандемии коронавируса. Премьер- министр Педро Санчес сообщил, что власти намерены потратить на эти цели 140 миллиардов евро из фондов ЕС. 70% финансирования будет направлено на переход к "зеленой" энергетике и цифровой экономике.

"В ближайшие три года мы хотим добиться ежегодного прироста ВВП на 2,5%, мы рассчитываем что за этот период нам удастся создать свыше 800 тысяч рабочих мест", — заявил Педро Санчес.

Эксперты во Франции предупреждают, что по итогам IV квартала темпы восстановления экономики замедлятся из-за роста числа новых случаев заражения коронавирусом и новых ограничительных мер, что негативно влияет на деловую активность. Прогноз роста ухудшен для самых крупных экономик Европы.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила: "Меры, которые мы приняли с самого начала этого губительного кризиса ощутимо помогли упростить финансовые условия, восстановить и сохранить возможности нашей финансовой системы в целом поглощать удары. Наряду с мерами, принятыми правительствами стран еврозоны, они создали условия, в которых банки и рынки капитала поддерживают восстановление экономики".

По оценкам Всемирного банка, к концу текущего года из-за пандемии коронавируса 115 миллионов человек окажутся в ситуации крайней нищеты.