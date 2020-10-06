В великолукской школе проверили воздух и воду после массового обморока на линейке

Эксперты не обнаружили отклонений от нормы в составе воздуха и воде в школе Великих Лук, где после линейки были госпитализированы 14 детей. О результатах проверки сообщил Роспотребнадзор. Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, что медики исключили версию с наркотическим воздействием на здоровье школьников.

Учащиеся школы №7 Великих Лук стали жаловаться на резкое ухудшение самочувствия во время торжественной линейки в понедельник. Некоторые из них упали в обморок. В департаменте образования отмечают, что это были дети из разных классов.

Состояние школьников, которых доставили в больницу, врачи оценивают как среднее и тяжёлое. Медики провели ряд исследований и анализов, однако почему детям стало плохо, до сих пор неизвестно. В больнице дети должны оставаться по меньшей мере три дня.