Манфред Вебер: От верховенства права зависят большие деньги

«Четыре политические группы в Европейском парламенте призвали Евросоюз проверять соблюдение принципа верховенства права при финансировании стран ЕС из общего бюджета и Фонда экономического восстановления после пандемии", - передаёт корреспондент Euronews Шандор Жирош.

Его собеседник - Манфред Вебер, глава крупнейшей парламентской фракции, Европейской народной партии.

Euronews: Г-н Вебер, не боитесь ли вы, что Европарламент заблокирует восстановительный пакет ЕС?

Вебер: Нельзя думать об экономике, не думая о наших основных ценностях. Сейчас мы тратим на уровне ЕС около 2 триллионов евро. На карту поставлены большие деньги. Эти деньги должны быть распределены правильно. Это означает, что у стран-получателей должны быть свободные СМИ, их местные власти должны тратить эти деньги без коррупции. А нам нужен независимый судебный орган, который будет всё это проверять. Это соответствует основными европейским принципам, и мы будем их защищать.

Euronews: Значит ли это, не убедившись в строгой приверженности верховенству права, вы проголосуете против пакет восстановления? Вы это говорите?

Вебер: Не будет ни бюджета, ни Фонда восстановления без обязательного механизма верховенства права.

Euronews: Венгрия и Польша часто называют дебаты о верховенстве закона политическим оружием против консервативных правительств. Вы согласны с ними?

Вебер: Думаю, что в прошлом левые партии на уровне ЕС допускали ошибки. Они использовали общий принцип верховенства права в партийно-политических целях. Это была ошибка. А нужно, чтобы не политики занимались оценкой верховенства права. Это судьям и независимым органам надо решать, находится ли верховенство права под давлением в ЕС или нет.

Euronews: Насколько можно доверять вашему призыву к верховенству права, учитывая то, что в прошлом вы часто защищали политику Виктора Орбана в зале парламента?

Вебер: Я никогда не защищал проблематичные действия в Венгрии, я и моя партия голосовали за применение статьи 7-й Союзного договора против Венгрии, когда Европейский парламент инициировал такую ​​процедуру. Мне кристально ясно, что мы должны твердо стоять на своём.

В среду евродепутаты могут проголосовать за то, чтобы поставить верховенство права на высокое место в повестке дня встречи лидеров ЕС и предотвратить отступление от демократии.