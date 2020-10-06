Баннеры Еврокомиссии и брюссельское вторсырьё

"Ничего не выбрасывать, не производить лишнего и всё перерабатывать!" Такой лозунг бросила Еврокомиссия в преддверии "зелёной недели", которая начнётся в ЕС 19 октября.

Лозунги пишут в Брюсселе на коммуникационных баннерах. Самый большой из них висит на здании Еврокомиссии "Берлемон".

В мастерской Designpoint баннеры переделывают в сумки для спорта, покупок и велосипедов 15 человек с ограниченными возможностями. Ими руководит Жан-Люк Теате:

«В производстве сейчас 500 изделий общей площадью 250 кв.м., - говорит он. – Это практически размер баннера для "Берлемона", а может, и больше».

В среднем через эту мастерскую ежегодно проходит около 2500 кв.м. холста и брезента, которые превращается в 3 тыс различных товаров. За более чем 10 лет Designpoint приняла 70 тыс кв.м. вторсырья, что соответствует 15 футбольным полям. Работа всегда выполняется вручную по этическим, а также производственным причинам.

«Мы используем довольно низкотехнологичную концепцию, - продолжает Жан-Люк Теате. - Единственные механизмы, которые используются в этой мастерской, - это швейные машины, даже электропилы нет. Каждая деталь вырезается вручную. В результате из каждого куска рождается уникальная сумка. В качестве сырья пригодна не вся поверхность брезента. Мы используем разные шаблоны в соответствии с графическими элементами на бывшем баннере, который нам дали на переработку".

На эту мастерскую приходится 20% продукции бельгийской компании APAC, которая изначально специализировалась на макулатуре. Директор Бенуа Лосн говорит, что теперь она перерабатывает широкий набор ставших ненужными или вредными материалов:

«Наши клиенты хотят развивать социальный аспект, который так важен для нашей компании. Мы привержены принципу устойчивого развития, поэтому мы производим множество элементов, призванных заменить пластик».

Со своей стороны, Еврокомиссия заказывает теперь коммуникационные баннеры из материала, который быстрее разлагается естественным путём и меньше вредит окружающей среде. Её представитель по вопросам климатических действий и энергии Тим Макфи стремится сделать это учреждение экологически чистым:

"Мы пытаемся вносить свой вклад в борьбу с изменениями климата, уменьшая количество отходов, избавляясь от того, что нам не нужно, сокращая выбросы углекислого газа. К примеру, наше использование бумаги снизилось на 71% с 2005 по 2018 год. За то же время снизилось потребление энергии в наших зданиях более, чем на 60%".

Если есть у Еврокомиссии одна большая, конкретная и долгосрочная цель – это достижение в ЕС углеродной нейтральности к 2030 году.