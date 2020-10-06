Европейский суд занял сторону Сороса, а не Орбана

Европейский суд признал незаконными действия венгерского правительства, которые привели к закрытию в 2017 году в Будапеште Центрально-европейского университета. Премьер-министр Виктор Орбан утверждал, что иностранный вуз должен иметь отделение в своей стране, помимо Венгрии. Основанный американским филантропом венгерского происхождения Джорджем Соросом, этот университет с тех пор переехал в Вену.

Либеральный евродепутат из Венгрии считает, что суд в Люксембурге слишком медлил:

"Задержка правосудия - это отказ в правосудии, - сказала Каталин Чеа. – Центрально-европейский университет сейчас находится за пределами Венгрии. Это перекрывает каналы социальной мобильности для тысяч венгров и студентов из Центральной Европы, которые иначе не могли бы позволить себе получить американский диплом мирового класса. Это политически мотивированная атака г-на Орбана на свободу образования, но я с сожалением должна отметить, что реакция Европейского Союза пришла слишком поздно".

Венгрия отреагировала на решение суда в тот же день. Министр юстиции Юдит Варга назвала его проявлением двойных стандартов. По её словам, университет Сороса не должен иметь преимущество перед венгерскими университетами.

Профессор права из Ирландии Тобиас Лок считает, что посредством своей высшей судебной инстанции, Евросоюз утверждает общие ценности и нормы среди всех своих членов:

"Решение суда следует приветствовать, поскольку оно укрепляет академическую свободу, укрепляет университеты и показывает, что государства-члены ЕС не могут просто так легко закрывать университеты, - сказал Тобиас Лок. – Но нужно увидеть здесь более широкую картину: Евросоюз вправе закручивать гайки, когда государства-члены нарушают закон и вводят меры, которые сворачивают верховенство закона".

Власти ЕС обвиняют также венгерское правительство в наступлении на гражданские организаций, ущемление свободы слова и жёстком обращении с мигрантами. Орбан неоднократно отвергал критику со стороны учреждений ЕС как давление на его демократически избранное правительство.