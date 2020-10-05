НАТО рассчитывает на Турцию в разрешении конфликта в Нагорном Карабахе

НАТО обеспокоен ситуацией в Нагорном Карабахе и призывает стороны к диалогу. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг по итогам встречи в Анкаре с турецким министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу, выразив надежду на то, что Турция, ключевой союзник Азербайджана, использует свое влияние для урегулирования конфликта в регионе.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО: "Чрезвычайно важно, чтобы мы направили очень четкий сигнал всем участвующим сторонам, что они должны немедленно прекратить боевые действия, что мы должны поддержать все усилия по поиску мирного решения путем переговоров, потому что военного решения ситуации в Нагорном Карабахе и вокруг него не существует".

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на оспариваемой территории идут активные боестолкновения. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. В Баку заявили о взятии под контроль нескольких карабахских сел и стратегических высот. Ереван эти данные опровергает и сообщает об обстрелах своей территории.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион, населенный преимущественно армянами, объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.