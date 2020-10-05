Столкновения в Бишкеке после выборов

Сторонники киргизских политических партий, которые по итогам воскресных выборов не попали в состав парламента, собрались в понедельник на митинг в центре Бишкека. Они требовали аннулирования результатов и проведения повторного голосования. По их словам, власти страны активно применяли в предвыборный период административный ресурс и массовый подкуп избирателей. Акция переросла в столкновения с милицией.

Марс Сариев, политолог: "Конечно, эти результаты вызовут возмущение. Не прошедшие партии объявили о бессрочном митинге. будут , не получившие мест в парламенте, призвали к постоянным протестам. Я думаю, что вероятно какой-то киргизский вариант белорусского сценария событий начинает развиваться здесь, в Кыргызстане. Становится очень похожим. Очень большую роль сыграли подкупы избирателей. Заранее определенные партии на этим работали, очень большие финансы были кинуты. Ну и для национальных меньшинств и представителей старшего поколения эти деньги сыграли очень важную роль".

В состоявшихся в Киргизии 4 октября выборах приняли участие 56% из 3,5 млн зарегистрированных избирателей. На 120 мест в новом составе парламента претендовали 16 партий. По официальным данным, барьер в 7 процентов преодолели всего четыре из них. Это провластные "Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан", а также центристская "Кыргызстан" и оппозиционная "Бутун Кыргызстан".