Вторая волна ковида захлестнула еврозону

Экономика еврозоны демонстрирует признаки серьёзного снижения активности на фоне введения новых ограничительных мер из-за второй волны коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют последний опрос, на основании которого вычисляется индекс деловой активности. По результатам сентября он составил 50,4 балла, тогда как в августе он составлял 51,9 балла. Приближение к отметке в 50 баллов означает снижение до минимума, оптимизма хозяйствующих субъектов относительно перспектив роста.

Впрочем ситуация отличается от сектора к сектору и от страны к стране. Так в Германии наблюдается сильное замедление активности в секторе услуг, тогда как обрабатывающая промышленность показывает стабильный рост. В то же время во Франции и особенно в Испании наблюдается стагнация во всех секторах экономики. В этих же странах наблюдается и самое заметное снижение числа занятых. В Италии ситуация обстоит несколько лучше.

750-миллиардный план Еврокомиссии по стимулированию экономики начнет действовать со следующего года.