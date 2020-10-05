Несколько последних недель участники переговоров о будущих отношениях Евросоюза с Великобританией взаимно выдвигали жёсткие требования, обвиняли друг друга в отсутствии прогресса и, возможно, блефовали.

Брюссель был встревожен угрозой Лондона нарушить подписанное год назад соглашение о «брексите». Соединённого королевство не хочет, чтобы его выполнение привело к выходу из его состава Северной Ирландии.

Немного разрядила напряженность субботняя беседа Председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с премьер-министром Борисом Джонсоном. В связи с приближением крайнего срока обе стороны заявили о необходимости более активного и реалистичного подхода к согласованию сделки.

Главный переговорщик ЕС Мишель Барнье проконсультировался с министром иностранных дел Германии.

«Сегодняшние проблемы со здоровоохранением и экономикой легли на плечи людей по обеим берегам Ла-Манша, - сказал Хайко Маас. - Было бы безответственно возлагать на них дополнительное бремя того, к чему может привести провал с заключением сделки».

Разногласия остаются по таким вопросам, как рыболовство. Евросоюз добивается гарантий своего промысла в водах Великобритании в обмен на то, чтобы она продавала свой улов на контененте. ЕС также настаивает на "честных правилах игры" — он не хочет, чтобы Соединённое королевство субсидировало отдельные отрасли своей экономики ради получения конкурентных преимуществ. А оно добивается возможности устанавливать собственные правила и стандарты для производства, трудовых отношений, экологии.

«После 6 месяцев переговоров, в условиях пандемии, мало, что было сделано, несмотря на острую необходимость в обеспечении безопасности и процветания для бизнеса и потребителей по обе стороны пролива, - передаёт корреспондент Euronews Шона Маррей. - Звучат обнадеживающие слова, но очень трудно найти доказательства реального прогресса»