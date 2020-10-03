Трамп проведет несколько дней в клинике

Президент США Дональд Трамп, заболевший COVID-19, по рекомендации врачей отправлен на несколько дней в Национальный военно-медицинский центр в городе Бетeзда в штате Мэриленд. Трамп продолжит исполнять президентские обязанности из президентского офиса, который находится в этом медицинском учреждении. По словам его личного врача, президент чувствует себя уставшим, но при этом остаётся в хорошем расположении духа.

Перед вылетом из Вашингтона Дональд Трамп обратился к согражданам с небольшой речью: «Хочу поблагодарить всех за потрясающую поддержку. Я еду в клинику имени Уолтера Рида. Я чуствую себя очень хорошо. Но мы должны убедиться в том, что все идет нормально. Первая леди чувствует себя хорошо. Спасибо вам большое. Я очень благодарен вам. Спасибо».

Как сообщил врач, у Трампа не наблюдается пониженного содержания кислорода в организме, которое могло бы говорить о поражении легких. После консультации со специалистами он начал лечение препаратом «Ремдесивир».

Кроме супруги президента Мелании Трамп коронавирусум заразились также менеджер предвыборной кампании Трампа Уильям Степин и председатель Национального комитета Республиканской партии Ронна Макдэниел.