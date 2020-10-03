Непогода на юге Франции

9 человек пропали без вести, смыты мост и участки дорог, отрезаны от жизни целые деревни. На юг Франции обрушились сильные дожди и штормовой ветер.

Самая серьезная ситуация в департаменте Приморские Альпы. Там за 12 часов выпало до 500 миллиметров осадков, что равняется среднему показателю за год.

Накануне в коммуне Сен-Мартен-Везюби из-за непогоды обрушился автомобильный мост. А в соседней Ла-Боллен-Везюби бурные воды реки унесли с собой часть дорожного покрытия. Из-за риска оползней прервана связь к несколькими деревнями.

Продолжаются поиски 9 пропавших без вести человек, в том числе двух пожарных, их автомобиль смыло рекой.

По словам мэра Ниццы, в департаменте более 100 домов были разрушены или серьезно повреджены. Тысячи жителей остались без электричества.

Все учебные заведения в Приморских Альпах закрыты, жителей призывают оставаться дома. В результате непогоды в прошлом году в это же время на юго-востоке Франции погибли 14 человек.

В октябре 2015 года сильные наводнения унесли жизни 20 человек.