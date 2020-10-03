Венецию удалось спасти от наводнения благодаря системе дамб

По меньшей мере два человека стали жертвами наводнений в Италии – пожарный и водитель, чью машину смыло в реку. 22 человека числятся пропавшими без вести. Поиски ведутся на границе Франции и Италии.

Шторм "Алекс", который ранее обрушился на юго-восточную Францию, добрался до Италии. Уровень воды в реке По поднялся за сутки на три метра. Глава области Пьемонт Альберто Чирио призывает правительство ввести режим чрезвычайного положения.

В четверг метеорологический центр Венеции сообщил, что к субботе уровень воды может подняться до критической отметки — 135 сантиметров. Это могло бы привести к подтоплению исторического центра, в том числе площади Сан-Марко. Но власти города решили задействовать систему дамб "Моисей": были подняты все 78 защитных барьеров. Благодаря этому удалось избежать наводнения.

— Это чудесный день, историческое событие. Воды нет. Вчера прилив был намного ниже, а воды на площади было больше. Сегодня ее нет вообще. Я отправил несколько фотографий друзьям, чтобы показать, что воды на площади нет. Это более чем невероятно, это потрясающе.

— Видеть площадь без воды — это чудесно. Будем надеяться, что система "Моисей" продолжит так же хорошо работать. Тогда мы сможем спасти Венецию и площадь Сан-Марко.

В ноябре прошлого года уровень воды поднялся на рекордные за последние полвека почти 190 см. После этого власти решили ускорить работы по строительству дамбы, на которую уже было затрачено более 5 миллиардов евро. Завершение строительства намечено на 2021 год.